Ačkoliv hlavní migrační trasa dosud vede od libyjských břehů do Itálie či Španělska, je to signál, že dohoda z roku 2016 ztrácí na účinnosti.

Dohoda, jež tehdy fakticky zastavila migraci přes Řecko po takzvané balkánské trase, zavázala Turecko bránit nelegálním migrantům v plavbě do Evropské unie. Ankara a nevládní organizace na jejím území měly dostat na oplátku až šest miliard eur, přičemž podle dosavadních informací Turecko obdrželo zhruba polovinu této částky, podotýká stanice Deutsche Welle.

Nespokojený je Berlín i Ankara

Podezření, že na postupném nárůstu migrace z této strany má svůj podíl i sílící laxnost z turecké strany, posílil přímo prezident Reccep Tayyip Erdogan, který dal najevo, že země s dohodou spokojená není.

„Vynakládáme velké úsilí, abychom v Egejském moři zabránili novým tragédiím s uprchlíky. Dohoda s Evropskou unií měla odstrašující účinek a Turecko plní své závazky, ale vidíme, že Evropská unie se dohodnutým mechanismem neřídí,“ postěžoval si po společném setkání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem.

Na tureckém území jsou přitom nyní oficiálně bezmála čtyři miliony uprchlíků, což je v absolutních číslech nejvíce na světě. „Bohužel to nefunguje, jak by mělo,“ připustila v lednu problémy s dohodou i německá kancléřka Angela Merkelová.

Přímá výhrůžka vypovězení dohody zatím otevřeně nepadla, ale pokud by se tak nakonec stalo, téměř jistě by to mělo devastační následky pro tábory na řeckých ostrovech – Lesbu, Kosu nebo Chiosu, které se dosud nevzpamatovaly z krize na konci roku 2015, kdy připlouvaly tisíce běženců denně. O dosud vyhrocené situaci svědčí například i nedávný protest zaměstnanců imigračního centra na Lesbu, kteří dlouhodobě žádají uzavření přeplněného uprchlického tábora Moria, kde je situace obzvlášť kritická.

Přeplněné tábory situaci nezvládají

V bývalém vojenského areálu, jenž počítal s maximální dočasnou kapacitou 3100 lidí, se nyní v žalostných podmínkách tísní přes pět tisíc migrantů. „A to je ještě nejméně od uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. Od března, až se počasí zlepší, začnou připlouvat další lodě,“ řekl rakouskému listu Der Kurier pracovník tábora Giannis Balpakakis s tím, že i v nejklidnější dny přichází zhruba třicet nových běženců.

V táboře Moria, kde se kupí odpadky a šíří zápach, už lékař nebyl zhruba dva měsíce, tvrdí. Toalety i sprchy přitom sdílí enormní množství lidí. Kanalizační systém je přetížený, navržen byl pro sedm set osob.

Představitelé samosprávy přitom neskrývají, že ačkoliv mnozí běžencům zpočátku s ochotou pomáhali, značné části obyvatel už dochází trpělivost – mimo jiné kvůli slabšímu turistickému ruchu. Případné opětovné zhoršení situace by se mohlo projevit ve vzestupu radikálů v nadcházejících řeckých parlamentních volbách, bojí se ostrovní místostarosta Marios Andriotis.