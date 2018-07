Novinky

„Nedosáhlo se společné dohody,“ přiznal otevřeně Trump, přesto schůzku považuje za úspěšnou, přičemž navázal na ranní vyjádření o nejhorším vzájemných vztazích: „Naše vztahy nikdy nebyl horší, než jsou nyní, ale to se změnilo, změnilo se to v porovnání se situací před čtyřmi hodinami.”

Jednat je nutné



„Není nic horšího než se odmítnout setkat. Když diplomacie selhává, má to neblahé důsledky,“ řekl Trump a dodal: „Navázali jsme na hrdou tradici odvážné americké diplomacie. Už otcové (zakladatelé USA) pochopili, že diplomacie je přínosnější než konfrontace. Nesoulad je evidentní, ale my jsem o něm mluvili a budeme se snažit problémy vyřešit.”

Putin dodal: „Jednání s Donaldem Trumpem proběhla ve věcné a otevřené atmosféře. Považuji je za úspěšná. „Máme zatím otázky, ve kterých se rozcházíme, ale je třeba jednat, je třeba se opírat ne o politické postoje, ale o fakta. Jednání s Trumpem ukázalo, že chceme napravit vztahy, nastolit důvěru a navrátit se k někdejším vztahům. Je třeba rozmrazit rusko-americké vztahy. Nedávno u nás byla delegace amerických kongresmanů. Vnímáme to jako historickou událost, ale měla by to být událost běžná.“

Putin upozornil, že je dnes už jiná situace než v minulém století a musejí se řešit aktuální problémy: „Studená válka dávno skončila, situace ve světě se kardinálně změnila. Rusko a USA narážejí na zcela nové výzvy: šíření hrozeb terorismu, přeshraniční kriminalita, ekologické hrozby a rizika hospodářská. Vyřešíme to jedině v případě, že spojíme své úsilí.

Názorová shoda se týkala obecné otázky kontroly jaderných zbraní a nutnosti zachovat mír: „Konstruktivní dialog nabízí příležitost otevřít nové cesty k míru a stabilitě.

Trump řekl, že si je jistý, že Putin i Rusko mají zájem na ukončení jaderného zbrojení. „My se budeme snažit bojovat za nové příležitosti, abychom otevřeli cestu k míru ve světě.“ Dal najevo, že je politicky snazší se neangažovat, než jednat a čelit kritice, ale že raději bude riskovat, protože chce pro Ameriku to nejlepší.

Oba si notovali při řešení korejské krize, ale Putin hájil jadernou dohodu s Íránem, kterou považuje za klíčovou, zatímco pro Trumpa je hrozná. Trump také nijak nekomentoval, když Putin navrhl, že chce jednat o vývoji amerického systému protiraketové ochrany, o otázce raket krátkého a středního doletu a rozmisťování zbraní ve vesmíru.“ Trump jen ocenil komunikaci v Sýrii, kde obě země bojují proti islámským radikálům.

Ruský ústupek v Sýrii



Putin dodal, že po ukončení operace syrské armády na jihu Sýrie je potřeba, aby se syrská vojska stáhla od Golanských výšin a hranic s Izraelem podle rezoluce Rady bezpečnosti k jomkippurské válce z roku 1973. To je jeden z mála konkrétních výsledků.

Neshoda panovala i o Krymu, kdy Putin pravil: „Trumpova pozice ohledně Krymu je známá a drží se jí. Mluví o nezákonnosti připojení Krymu k Ruské federaci. My máme jiný názor, uspořádali jsme referendum podle mezinárodního práva a v souladu s chartou OSN.”

Žádné vměšování



Putin také popřel, že by se Rusko vměšovalo do amerických voleb: „Trump hovořil o obnovení rusko-amerických vztahů, to vyvolalo sympatie v ruské společnosti. Chovat sympatie k člověku, který chce zlepšit vztahy je normální.“ Pokud se něco dálo, naznačil, že to byly jen akce jednotlivců a skupin, a ne ruské vlády. Nabídl také, že mohou američtí agenti z Millerovy komise, která vyšetřuje vměšování, vyslechnout podezřelé Rusy, ovšem recipročně musí umožnit výslech lidí, o které má zájem Rusko. Dodal, že o vměšování musí rozhodnout soud a ne jednotlivec.

Trump, který popírá ruské vměšování, řekl, že volby vyhrál díky skvělé kampani. Putin taky popřel, že by Rusko sbíralo na Trumpa kompromitující materiál. Řekl, že ani nevěděl, že Trump v Rusku v minulosti byl.