Každá země Unie ať si určí svoje kvóty na migranty, požaduje Itálie

Itálie chce, aby si každá členská země Evropské unie stanovila kvóty na počet migrantů bez práva na azyl, jinak by jí hrozil finanční postih. Podle agentury DPA to vyplývá z návrhu, který italský premiér Giuseppe Conte připravil na minisummit některých členů EU v Bruselu. Zvýšit by se mělo podle něj také úsilí při uzavírání dohod EU se zeměmi, ze kterých migranti do Evropy přicházejí, ale i ostraha vnějších hranic.