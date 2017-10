Šéfové obou unionistických stran informovali v pondělí o dohodě na tiskové konferenci v Berlíně. „Mám radost z nalezeného kompromisu. Můžeme říci, že jsme našli klasický kompromis, obě strany si vyšly vstříc,“ prohlásila šéfka CDU a kancléřka Angela Merkelová.

„I my jsme spokojeni,“ dodal šéf CSU a bavorský premiér Horst Seehofer.

Jádrem dohody CDU a CSU je stanovení ročního limitu pro přijímání uprchlíků na 200 tisíc. Současně se ale o tomto počtu nehovoří jako o „horní hranici“, jak o to usilovala CSU. Kompromis rovněž nepočítá s odmítáním žadatelů o azyl na hranici.

Do počtu 200 tisíc se mají započítávat žadatelé o azyl, uprchlíci, lidé, kteří v Německu dostanou doplňkovou ochranu, rodiny běženců, kteří už v SRN jsou, nebo uprchlíci přerozdělovaní v rámci kvót. Odečítat se naopak budou běženci, kteří Německo dobrovolně opustí nebo budou deportováni.

Dohoda CDU a CSU počítá i s výjimkou pro zvláštní situace, v nichž by vláda a Spolkový sněm mohly limit zvýšit, ale i snížit. Všichni noví žadatelé o azyl by do vyřízení svých žádostí čekali ve zvláštních centrech.

Téma migrace se má řešit na úrovni EU

Dojednaný kompromis se nebude vztahovat na politicky pronásledované lidi ani na přistěhovalce, kteří jdou do Německa za prací, nebo pocházejí z dalších zemí EU. Obě strany se dohodly také na tom, že budou chtít téma migrace v budoucnu řešit na celoevropské úrovni.

Shoda panuje i na základních obrysech zákona, který má umožnit snadnější přijímání pracovních sil ze zemí mimo EU.

Jednání bloku CDU/CSU o koalici s FDP a Zelenými, které se vzhledem ke stranickým barvám těchto subjektů přezdívá „Jamajka“ podle vlajky této karibské země, začnou 18. října separátními rozhovory CDU/CSU s FDP a posléze se Zelenými. O dva dny později budou všechny subjekty jednat poprvé společně. Jak FDP, tak Zelení dosud početní hranici pro přijímání uprchlíků odmítali.

Obtížnější bude zřejmě hledání kompromisu se Zelenými, kteří dohodu CDU a CSU hodnotí skepticky. „Dohoda CDU a CSU obsahuje body, které jsme dosud striktně odmítali,“ reagovala šéfka Zelených Simone Peterová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Westdeutscher Rundfunk.

Zelení skeptičtí

Hlavní kandidátka Zelených v zářijových volbách Katrin Göringová-Eckardtová dodala, že z dohody CDU/CSU „čiší duch formálního kompromisu, o němž oba vědí, že nemusí vydržet déle než do prvního rozhovoru s FDP a Zelenými“. Podle ní je to shoda mezi CDU a CSU, ale „ani zdaleka ne výsledek sondážních rozhovorů o budoucí koalici“.

FDP, která usiluje o přijímání kvalifikovaných imigrantů, považuje dohodu CDU a CSU za „první krok“ a „dobrý základ pro další vyjednávání“. „Bude nutné jasně rozlišovat mezi (skutečnými) uprchlíky a migranty, kteří přicházejí z ekonomických důvodů,“ zdůraznila generální tajemnice FDP Nicola Beerová. Limit 200 tisíc uprchlíků za rok označila za „násilný“.

Deník Die Welt komentoval kompromis CDU a CSU slovy, že dohoda bude fungovat jen v případě, když ji budou dodržovat i uprchlíci. Jak by její naplňování vypadalo v praxi, pokud by do Německa znovu vyrazily statisíce běženců, není podle listu jasné. Vypuštění termínu „horní hranice“ pro 200tisícový limit je prý výrazem toho, že si obě unionistické strany chtěly zachovat tvář.

„Stručně řečeno: Horní hranice je mrtvá, ať žije horní hranice,“ napsal Die Welt.