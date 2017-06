Královna takto za vládu vystupuje v parlamentu každoročně, tentokrát ale představila program na příští dva roky. To kvůli dvouleté lhůtě pro odchod země z Evropské unie, který Britové zahájili v březnu. Téma tzv. brexitu také v projevu dominovalo.

„Mojí prioritou je nejlepší možná dohoda o odchodu země z Evropské unie,“ oznámila za premiérku Mayovou královna.

Vláda chce podle zprávy „zajistit, aby brexit dopadl úspěšně“. Výsledkem má být nejen lepší kontrola nad migrací, ale i posílení bezpečnosti včetně jaderné, rozvoj zemědělství a rybolovu, a na novou obchodní dohodu s EU mají navázat podobné dohody ve světě. Mayová slibuje posílení ekonomiky s udržením nízkých daní a investice do zdravotnictví i školství.

Plán počítá i s pomocí obětem nedávného tragického požáru Grenfell Tower v Londýně. Zemřelo při něm nejméně 79 lidí.

Vláda také počítá s tím, že v důsledku teroristických útoků v Manchesteru a Londýně přehodnotí strategii boje proti terorismu.

Jak upozornila televize SkyNews, premiérka Mayová v projevu uvedla, že se těší na červencovou státní návštěvu španělského královského páru v Londýně, ale nezmínila avizovanou návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho cesta byla podle dřívějších zpráv odložena. [celá zpráva]

Příští rok nevystoupí



Královna vládní program přednesla v době, kdy volbami oslabení konzervativci Theresy Mayové stále ještě dojednávají podmínky podpory pro svou menšinovou vládu ze strany ultrakonzervativních severoirských unionistů (DUP). Zdroje z DUP podle serveru BBC varovaly, že vládní toryové nemohou jejich stranu a podporu „brát jako samozřejmou“. Program vlády nicméně v parlamentu příští týden podpoří.

„Výsledky voleb nebyly takové, v jaké jsem doufala, přesto na tento vzkaz voličů tato vláda odpoví s pokorou a rozhodností,“ uvedla předem Mayová.

Tentokrát v civilních šatech a klobouku

Letošní vystoupení královny v parlamentu bylo rovněž výjimečné tím, že byly údajně z časových důvodů omezeny některé formality. Královna nevystoupila v tradiční róbě a s korunou, nýbrž v šatech a s kloboukem.

To se podle BBC naposledy stalo v polovině 70. let. Alžbětu II. navíc letos nedoprovodil její choť Philip, jehož v úterý večer převezli do nemocnice. [celá zpráva]