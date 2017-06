Slovenský soud znovu otevřel případ únosu Michala Kováče mladšího

Soud v Bratislavě znovu otevřel případ únosu syna exprezidenta Michala Kováče mladšího do Rakouska v polovině 90. let. Stalo se tak poté, co ústavní soud definitivně zrušil amnestie vztahující se na případ. Ten byl nyní přidělen okresnímu soudu Bratislava III., který případ okamžitě otevřel.