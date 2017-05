Tillerson to řekl novinářům na palubě Air Force One při přeletu Trumpovy delegace z Říma do Bruselu, kde se šéf Bílého domu ve čtvrtek odpoledne zúčastní summitu NATO. Tam se zřejmě bude jednat o zapojení celé aliance do bojů s IS. Zatím jsou součástí koalice proti IS zapojené jen některé členské země Severoatlantického paktu a ne celá Aliance.

Do činnosti koalice, která má nyní skoro sedm desítek členů, jsou zapojeny skoro všechny členské země aliance, včetně České republiky. Zapojení NATO jako organizace do široké mezinárodní koalice bojující v Iráku a Sýrii proti teroristům hlásícím se k IS by bylo velkým politickým signálem.

„Myslím, že (účastníci summitu) podpoří zapojení NATO a jeho formální členství (v koalici proti IS)," citovala šéfa americké diplomacie agentura Reuters. Bez dalších podrobností Tillerson podotkl, že několik států si toto zapojení ještě rozmýšlí.

Naopak potvrzení platnosti článku pět uklidní členské země aliance, které se bojí agrese Ruska a v nichž Trump vzbuzoval obavy svými vyjádřeními, že NATO je přežitek minulosti. I když pak změnil názor o 180 stupňů. [celá zpráva]

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson hovoří s novináři na palubě prezidentského speciálu Air Force One při přeletu z Říma do Bruselu.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

USA ale nadále trvají na tom, aby evropské země dávaly na obranu dvě procenta HDP, jak se zavázaly. Trumpovým hlavním vzkazem na summitu bude výzva ke „sdílení břemene”, zdůraznil Tillerson.

„Spojené státy chtějí vidět, že Evropa přebírá větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, a Evropa chce, aby Washington potvrdil svůj závazek a přihlásil se k bezpečnosti Západu prostřednictvím článku pět Washingtonské smlouvy. Pokud obě strany udělají ta správná gesta, může summit alianci výrazně posílit," uvedl dopoledne bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) návrh v obecné rovině považuje za krok správným směrem. „Nelze ho ale zatím hodnotit, protože detaily nejsou známé. A právě ty detaily jsou podstatné,” upřesnil pro Novinky Stropnický. Dodal, že očekává, že návrh na větší zapojení aliance do boje proti IS ve čtvrtek v Bruselu zazní.

Po středečním příletu do Bruselu Trump rovnou z letiště zamířil do belgického královského paláce, kde má schůzku s králem Philippem. Kromě královského páru se Trump v paláci setká také s belgickým premiérem Charlesem Michelem.

Uvítání amerického prezidenta Donalda Trumpa se na bruselském letišti účastnil belgický premiér Charles Michel.

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Ve čtvrtek dopoledne bude Trump jednat s představiteli EU, odpoledne a večer se zúčastní summitu NATO, na němž povede českou delegaci prezident Miloš Zeman.

Pro Trumpa to bude první příležitost vidět pohromadě zástupce většiny evropských zemí.

Ve Vatikánu měl ve středu audienci u papeže Františka. Papež podle Vatikánu Trumpa vyzval, aby se stal „mírotvůrcem”. Trump se setkal také s italským premiérem Paolem Gentilonim a italským prezidentem Sergiem Matarellou. [celá zpráva]