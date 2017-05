František avizoval, že se těší na upřímný rozhovor. Donald Trump se s papežem pustil do slovní přestřelky během své předvolební kampaně. Tehdy hlavu katolické církve kritizoval za to, že se zastal mexických přistěhovalců. František mu pak vzkázal, že člověk, který myslí jen na stavění zdí a bariér, není dobrým křesťanem.

Středeční návštěvu provázela přísná bezpečnostní opatření. Ta přesto nezabránila ekologickým aktivistům z hnutí Greenpeace, aby na Baziliku svatého Petra promítli nápis hlásající: „Planeta Země na prvním místě“. Vymezili se tak vůči Trumpovu volebnímu heslu „Amerika na prvním místě.“

Prezident USA Donald Trump s manželkou Melanií ve Vatikánu

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Poprvé v Evropě



Trump do Vatikánu zavítal s manželkou Melanií. Americká média upozornila, že by audience měla trvat necelou polovinu doby, kterou papež věnoval Trumpovu předchůdci Baracku Obamovi. Ti spolu hovořili téměř hodinu.

Trump je od svého nástupu do Bílého domu v Evropě poprvé. Do Itálie přicestoval z Blízkého východu, kde se zastavil v Saúdské Arábii a Izraeli. Z Itálie zamíří do Bruselu, kde se poprvé zúčastní summitu NATO.