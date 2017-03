Abú Chajr Masrí byl zabit raketou Hellfire vypálené z bezpilotního letounu CIA u vesnice Masúma v provincii Idlíb, když jel v autě. Střela ho zřejmě zabila jen kinetickou energií, béžová kia měla urvanou střechu, ale nebyly na ní vidět stopy exploze.

Smrt abú Masrího přiznal už v úterý vysoký představitel bývalé Fronty an-Nusra (současný Džabhát Fatah aš-Šám) Abdallah Muhajsini: „Nechť Alláh přijme abú Chajra v nebi. Nechť nás Alláh kolem něj shromáždí.“

Abu al Khayr al-Masri, al Qaeda's deputy leader, has been killed in a missile strike in Syria, sources say https://t.co/wDwjtLJFDq pic.twitter.com/adkR1lDmxQ