Je třeba se připravit na ”tvrdou jízdu”, řekl německý vicekancléř a předseda sociální demokracie (SPD) Gabriel v rozhovoru poskytnutém stanici ZDF krátce poté, co se Trump stal 45. prezidentem USA.

„To, co jsme dnes slyšeli, mělo silné nacionalistické tóny,” uvedl vicekancléř. Evropa proto podle něj musí držet pospolu, aby ochránila své zájmy. Burcoval přitom morálku: „Měli bychom být sebevědomí. Ani my Němci, ani my Evropané nemáme důvod, abychom byli bojácní nebo skleslí.”

V případě, že by Trump zahájil s Čínou obchodní válku, muselo by Německo vytvořit novou hospodářskou strategii zaměřenou na Asii, řekl Gabriel, který je také ministrem hospodářství. Důvodem je i hrozba cel, který by mohla postihnout i německé výrobky.

Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa. Tento týden republikán Trump pohrozil v rozhovoru s listy The Times a Bild, že zavede 35procentní daň na dovoz německých aut do USA.

Vysokým dovozním clem už dříve pohrozil i některým automobilkám z USA a Japonska, které vyrábějí v Mexiku. Čínu Trump kritizoval během celé své předvolební kampaně.

Papež: Podporujte svobodu



Papež František vyzval v pátek hned po inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podporoval lidskou důstojnost a svobodu v celém světě. Papež upozornil, že „lidská rodina” je postižena vážnou humanitární krizí, která vyžaduje prozíravou a jednotnou politickou reakci.

„Modlím se, aby vaše rozhodnutí byla řízena bohatými duchovními a etickými hodnotami, které tvoří historii amerického lidu,” zdůraznil František. „Pod vaším vedením může být americká velikost nadále oceňována především pro svou starost o chudé, o vyvržené a o lidi v nouzi,” dodal.

Papež loni v reakci na negativní Trumpovy výroky k imigraci a na jeho úmysl postavit zeď na hranici s Mexikem o nynějším americkém prezidentovi prohlásil, že „není křesťan”. Trump označil papežův komentář za „hanebný”.