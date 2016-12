Na videu je vidět černý kamión, jak v rychlosti kolem 60 až 70 km/h náhle opouští silnici a bez zpomalení vjíždí do vánočního trhu. Vzápětí z místa utíkají vyděšení lidé. „Trvalo to jen pár vteřin. Náklaďák vjel do vánočního trhu, a už ke mně běželi vyděšení a křičící lidé,“ uvedl svědek.

Snímek neukazuje, co se stalo uvnitř trhu. Na posledním záběru je pouze vidět stojící kamión.

Při útoku zahynulo 12 lidí včetně polského řidiče, kterému útočník kamión ukradl, dalších pět desítek lidí bylo zraněno. Za pachatele vyšetřovatelé označili 24letého Tunisana Anise Amriho, který v Německu žádal o azyl. Měl být vyhoštěn, ale úřadům, které ho sledovaly kvůli podezření, že se chce dostat ke střelné zbrani, zmizel. Právě jeho otisky prstů se našly v kabině nákladního vozu.

Po útoku se mu podařilo uprchnout. Je na něj vydán zatykač a policie po něm intenzívně pátrá. Stanice RBB informovala, že se Amri osm hodin po útoku pohyboval před mešitou ve čtvrti Moabit, kde se scházejí radikální salafisté.