Změnilo ho evropské vězení, tvrdí rodina berlínského atentátníka

Atentátníka z Berlína Anise Amriho změnilo evropské vězení, stal se z něj úplně jiný člověk. Britskému listu The Times to řekl jeho otec. Přiznal ale, že Anis nepatřil k bezproblémovým potomkům. Ještě před odchodem do Evropy měl mladík v Tunisku četné konflikty se zákonem.