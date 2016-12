Berlínská policie podle Die Welt dospěla k závěru, že zadržený 23letý Pákistánec není pachatelem vražedného útoku.

„Máme nesprávného člověka,” cituje Die Welt berlínskou policii. „Tím se situace mění. Skutečný pachatel je stále na svobodě, je ozbrojen a může způsobit další škody,” dodává policejní zdroj s tím, že byly informovány speciální složky.

Střelnou zbraň, která usmrtila polského spolujezdce v kamiónu, zatím policie nenašla, zřejmě i proto upozorňuje, že skutečný pachatel je ozbrojen.

Podle serveru Spiegel Online vyšetřovatelé ani nenašli stopy po střelném prachu na těle podezřelého pákistánského uprchlíka, které by ukazovaly na to, že Poláka, kterého policisté našli mrtvého v kabině, zastřelil právě on.

Sám dopadený 23letý mladík na policii vypověděl, že s útokem nemá nic společného. [celá zpráva]

Gehen Sie verdächtigen Beobachtungen zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte nicht selbst nach - dafür sind wir da. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Ve vlastním zájmu nepronásledujte podezřelé, od toho jsme tu my, tweetuje německá policie.

Německý policejní prezident Klaus Kandt v úterý odpoledne pouze potvrdil, že zatím byl do vazby vzat první podezřelý. „Nejsme si ještě jisti, zda to byl skutečně ten řidič. Dosud jsme nemohli potvrdit, že tato osoba byla řidičem nákladního vozu.“

Dodal, že vyšetřovatelé stále ještě prozkoumávají nákladní vůz a zajišťují další stopy a potřebují ještě více času.

Německá policie mezitím varovala občany, aby se podezřelého nepokoušeli zadržet vlastními silami.