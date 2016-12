Strach nesmí Německo ochromit, řekla po útoku Merkelová

„Musíme vycházet z toho, že se skutečně jednalo o teroristický útok. Pokud se ukáže, že to udělal člověk, který v Německu požádal o azyl a o ochranu, bude to hrozné, bude to útok proti občanům Německa, proti občanům, kteří pomáhají uprchlíkům. Nesmíme se ale nechat zastrašit,” řekla Merkelová.

Občany vyzvala, aby si nenechali vzít německý styl života. „Nesmíme připustit, abychom se kvůli strachu přestali scházet na vánočních trzích. Milióny lidí včetně mne se ptají, jak je možné, že na vánočních trzích, které jsou oslavou života, dojde k vraždě? Na tuhle otázku odpověď nemám,” přiznala Merkelová.

Ve stejném duchu jako kancléřka na německou veřejnost apelovalo také spolkové ministerstvo vnitra. „Bez ohledu na to, co se můžeme dozvědět o přesných motivech útočníka, si nesmíme nechat vzít náš svobodný způsob života,“ uvedlo v prohlášení německé ministerstvo vnitra.