Zvýšení hladiny oceánů ohrozí do roku 2050 až 300 milionů lidí

Stoupající hladina oceánů způsobená změnami klimatu do roku 2050 ohrozí po celém světě třikrát více lidí, než se doposud myslelo, tvrdí vědci v nově zveřejněné studii. Na místech, kterým do 30 let hrozí každoroční záplavy, podle výzkumu v současnosti žije přes 300 milionů lidí. Původní odhady mluvily o 80 milionech. Výsledky studie publikovali v odborném časopisu Nature výzkumníci Climate Central, vědecké a mediální organizace zabývající se změnami klimatu.