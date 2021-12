Zemřel ruský filantrop Zimin, zaplatil přepravu Navalného do Německa

Ruský filantrop a mecenáš, vynálezce a někdejší telekomunikační magnát Dmitrij Zimin zemřel ve středu ve Švýcarsku ve věku 88 let. Oznámila to ruská média s odvoláním na pozůstalé. Zimin loni v létě zaplatil přepravu opozičního politika Alexeje Navalného z Omska speciálně vybaveným letadlem k léčení do berlínské kliniky Charité, kde se Navalnyj zotavil z otravy.