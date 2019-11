Zeman otevře v Bratislavě Český dům, vysněnou hospůdku nenajde

Český prezident však zažije mírné zklamání, protože jeho vysněná česká hospůdka v České domě nebude. „V Českém domě v Bratislavě by byla půvabná hospůdka s českým pivem a českou kuchyní,“ zasnil se Zeman v prosinci 2017 při návštěvě Bratislavy.

Při otevření Českého domu bude mít český prezident sice možnost vychutnat si české pivo, ale to bude jen výjimečná příležitost. Jinak bude Český dům hlavně sídlem Českého centra, ale i agentur CzechTrade, CzechTourism a Czechinvest.

„Získáváme hodně tím, že budeme mít víc prostoru. V současné chvíli máme jen dvě malé kanceláře v prostorách ambasády, kde máme i sklad výstav. Ty prostory nestačí. Další velkou výhodou bude, když za námi přijdou lidí, naši hosté a veřejnost, tak se nebudou muset legitimovat, jak musí učinit nyní na ambasádě. Tady bude volnější přístup veřejnosti, a to je něco, co my vítáme,“ říká ředitelka Českého centra v Bratislavě Vilma Anýžová.