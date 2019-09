Zastavte střelce, žádají americké firmy

V textu vyzývají senátory k podpoře „rozumného zákona o nošení zbraní“. „Mlčet k americkým násilnostem a masovým střelbám je nepřijatelné,“ stojí v listu, který byl zaslán nejprve deníku The New York Times.

Aktivisté z hnutí Everytown for Gun Safety a Moms Demand Action dopis podnikatelů přivítali. „Tato pestrá koalice lidí z byznysu a obchodu poprvé propojila profesionalitu a rozumné představy o tom, jak zbraně omezit. V atmosféře dnešní Ameriky by to mohlo přinést obrovskou změnu. Promluvili experti na spotřebitelskou sféru a zákonodárci by jim měli naslouchat,“ sdělil v prohlášení šéf Everytown for Gun Safety John Feinblatt.