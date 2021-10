Zákaz potratů v Polsku: Zasáhněte, vyzvali europoslanci Komisi

Řada členů z pravicově zaměřených frakcí Evropského parlamentu (EP) se nicméně proti jejich vystoupením ohrazovala s tím, že otázka umělého přerušení těhotenství spadá do kompetencí jednotlivých členských států.

Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová v úvodním příspěvku prohlásila, že EK nemá pravomoc zasahovat do zákonů ohledně interrupcí v jednotlivých státech. Připomněla však stanovisko Evropského soudu pro lidská práva, podle nějž zákaz potratů narušuje právo na rodinný a soukromý život.

V důsledku zákazu potratů podle ní Polky podnikají cesty do zahraničí, přičemž zmínila Českou republiku mezi státy, které tamním ženám v tomto ohledu pomáhají.

Podle Jadwigy Wiśniewské, zvolené za polskou vládní stranu Právo a spravedlnost (PiS), se nicméně EP cíleně zaměřuje na polskou pravicovou vládu kvůli tomu, že v parlamentu nyní převažují příslušníci levicově zaměřených politických skupin. Odmítla, že by bylo právo na potrat lidským právem a prohlásila, že se o něm nezmiňuje žádná závazná mezinárodní smlouva.

Někteří členové EP pak vyzvali k rozšíření kompetencí komise tak, aby mohla proti polskému zákazu zasáhnout. Podle chorvatského europoslance Predraga Matiče se EK za argument o kompetencích pouze skrývá, aby se nemusela pouštět do složitých diskuzí s Polskem. „Pokud nezakročíme teď, je to dnes Polsko a zítra to bude jiný členský stát," řekl.