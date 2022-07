Zákaz potratů stopli v dalších státech USA

Až do čtvrtka Florida povolovala potraty až do 24. týdne těhotenství, stát tak byl útočištěm i pro ženy z dalších jihovýchodních států s přísnějšími omezeními. Loni bylo na Floridě provedeno více než 79 tisíc potratů, podotkl deník The New York Times. Tamní průzkumy pak ukazují, že pro uzákonění všech interrupcí je zhruba 67 procent obyvatel Floridy, upozornil list USA Today. Napříč Spojenými státy pak nedávné rozhodnutí federálního nejvyššího soudu podporuje zhruba 37 procent Američanů, ukazují průzkumy.