Žádné skákání do řeči: Bidenovi i Trumpovi budou vypínat mikrofony

Šéf Bílého domu mezitím prohloubil svůj spor s hlavním epidemiologem Anthonym Faucim. „Lidi mají dost Fauciho a všech těch idiotů, co se spletli,“ hřímal prezident podle listu New York Times během telefonátu se členy svého volebního štábu. „Pokaždé, když jde do televize, je to bomba. Ale ještě větší bomba by byla vyhodit ho. Ten chlap je pohroma,“ dodal.