Žádné klekání ani zaťaté pěsti, varuje sportovce olympijské Tokio

Provádět politickou, rasovou nebo náboženskou propagandu na stadionech, v olympijské vesnici a během her zakazuje pravidlo 50 olympijské charty. Zahrnuje to i gesta.

Coventryová potvrdila, že projevy jako je pokleknutí na podporu rasové rovnosti nebo sevřená pěst budou trestány: „Ano, tak to je. A je to tak, protože se pro to vyslovila většina závodníků. Žádali o to.“ Komise to od června 2020 konzultovala s 3500 sportovci.