Vojáky nikdy neznevažuji, hájí se šéf Bílého domu

„Pomyšlení, že bych pronesl negativní výroky o naší armádě a o našich padlých hrdinech, když nikdo neudělal to, co jsem udělal já, s rozpočty, s vojenskými rozpočty, se zajištěním zvýšení platů pro naši armádu. Vymysleli si to,“ řekl Trump novinářům.

Tvrdil, že bylo špatné počasí a že tajná služba by mu přelet vrtulníkem neumožnila, ale podle informovaných zdrojů byly hlavním důvodem déšť, jenž by mu pocuchal účes, a jeho názor, proč by tam vlastně měl jet. „Je to tam plné žabařů,“ měl prohlásit.