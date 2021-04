Zvyšte u lidí důvěru v AstraZenecu, vyzývá státy Brusel

Eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová uvedla v prohlášení: „Bezpečnost našich vakcín byla vždy prioritou v očkovací strategii EU. Dnešní prohlášení ukazuje, že náš systém ostražitosti funguje, podezřelé vedlejší účinky jsou hlášeny rychle, informace jsou sdílené a naši experti mají rychlý přístup k dostupným důkazům.“ EMA přiznala, že jde o vzácný vedlejší účinek, ale nevydala žádné doporučení ohledně omezení očkování touto látkou, přínos vakcíny stále převažuje nad jejími riziky. 17 členských zemí však omezuje očkování vakcínou od AstraZeneky.

„Naše rozhodnutí by měla být nyní postavena na vědecké práci EMA a důkladném trvalém vyvažování rizik a přínosů. Vyzvala jsem dneska ministerstva zdravotnictví v Evropě, aby uplatnila koordinovaný přístup a zlepšila důvěru veřejnosti,“ dodala eurokomisařka.

Omezení pro vakcínu od AstraZeneky

Již 17 členských zemí omezuje použití těchto vakcín. Přidala se k nim Belgie, která uvedla, že v příštím měsíci ji bude podávat jen lidem nad 55 let. Německo a Francie už dříve omezily její podávání pouze pro lidi nad šedesát let, uvedl list The Seattle Times. Ve středu se k nim přidala Itálie a pak i Španělsko. Dánsko a Norsko nadále zcela odkládají očkování touto látkou.

V ČR podobná omezení neplatí, i když se kromě lidí na 65 let očkují i vybrané skupiny zaměstnanců v klíčových sektorech, mezi nimiž jsou i mladší osoby.

V Británii se mají lidem pod třicet let na základě doporučení Společného výboru pro očkování i imunizaci nabízet jiné vakcíny než ty od AstraZeneky.

Nedůvěra k vakcíně

Rumunsko podle listu The Seattle Times uvedlo, že přes 200 000 lidí zrušilo své objednání na očkování a dalších sto tisíc na ně nedorazilo. Tak velké jsou obavy z této očkovací látky. Ve Francii v průzkumu YouGov zveřejněného 22. března 61 procent lidí považovalo vakcínu od AstraZeneky za nebezpečnou nebo velmi nebezpečnou, o týden dříve jich přitom bylo 43 procent. Za nebezpečnou ji považuje i 55 procent Němců.

Tajemník britského Společného výboru pro očkování a imunizaci, profesor Anthony Harnden, se snažil uklidnit situaci, když stanici BBC řekl k trombózám a trombocytopeniím: „Jsou to extrémně vzácné případy – mnohem, mnohem vzácnější než trombózy u běžně předepisovaných léků, jako jsou antikoncepční pilulky, mnohem vzácnější než trombózy při těhotenství a mnohem vzácnější než trombózy u covidu. Zdůraznil, že „očkovací program pokračuje plnou parou vpřed“ a „každý by mu měl důvěřovat“. Zdůvodnil, proč je mladším 30 let doporučena jiná vakcína – v této věkové skupině umírá na covid jeden ze 116 000 nakažených a u nich je pak riziko úmrtí při očkování podobné.

Brazílie i Mexiko s ní budou dál očkovat všechny

Austrálie zjištění EU a britské doporučení posuzuje, protože její očkovací kampaň má stát na vakcíně od AstraZeneky. Naopak latinskoamerické země podobná omezení neplánují. Mexiko sice prošetřuje zprávy britského Společného výboru pro očkování a imunizaci, ale zatím neplánuje žádná podobná omezení.