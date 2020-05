Velký obrat: Hazardní gigant se po sebevraždě mladého muže tučné pokutě nevyhne

Bruney spáchal sebevraždu v roce 2017 poté, co prohrál zhruba 150 tisíc liber (4,5 milionu korun) u dnes již neexistující sázkové kanceláře Winner, jejíž provozovatelem byl právě Playtech. Během posledních dní, kdy byl Bruney naživu, sázková kancelář odměňovala svého „VIP člena” bonusy ve výši stovek liber a povolila mu sázet vyšší částky, než jaké byly stanovené limity.

Britská komise pro hazardní hry (Gambling Commission) po prošetření případu uvedla, že společnost Winner pochybila, když si neověřila, zda si Bruney může dovolit prohrát tak vysokou částku, ani jak prožívá pocity z prohraných peněz a strávený čas hazardem, jak to britský zákon o hazardu vyžaduje.

Takový krok ocenili rovněž britští poslanci, ke kterým se případ dostal. „Je to velké vítězství. Pochopitelně to rodině zesnulého bližního nevrátí, ale je důležité, že si hazardní společnost uvědomila utrpení, na kterém se podílela. Cesta ke spravedlnosti by však neměla být tak dlouhá a složitá,” uvedla poslankyně Carolyn Harrisová, členka Labouristů.