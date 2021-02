Ve světě i v Evropě za týden výrazně klesl počet nových případů nákazy

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Reuters

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Reuters

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Reuters

Počet nových případů nákazy koronavirem poklesl minulý týden podle Světové zdravotnické organizace (WHO) o 16 procent na 2,7 milionu. Počty nakažených klesají už pátý týden v řadě, uvedl v noci na středu list The Guardian s odvoláním na data WHO. O deset procent na 80 tisíc poklesl v minulém týdnu i počet obětí z řad nakažených.