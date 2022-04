Pekarová dárek od bývalého Putinova poradce odstranila ze Sněmovny

Vjačeslav Volodin, který tvrdí, že bychom měli být vděčni za okupaci, dal mému předchůdci "dárek". Je nepřijatelné, aby byl vystaven v PS. Může ale posloužit dobré věci. Dávám jej zde do veřejné soutěže. Vyvolávací cena 9600 Kč (cena neprůstřelné vesty). Více info ve videu. pic.twitter.com/aU3VpzoDdt

Rozhodla se, že kontroverzní talíř dá k dispozici do veřejné soutěže. Jeho vyvolávací cenu stanovila na 9600 korun, a to nikoli náhodou. „Je to cena jedné neprůstřelné vesty,“ uvedla.