Značně upravený výpis popisuje rozhovor z roku 2015 s osobou, která žádala o americké občanství. Stejný člověk o několik let dříve měl opakované kontakty s občany Saúdské Arábie, kteří podle vyšetřovatelů poskytli „významnou logistickou podporu” několika únoscům.

Byl to absolutní budíček, říká Alexandr Vondra o útocích z 11. září

Byl to absolutní budíček, říká Alexandr Vondra o útocích z 11. září Domácí

O zapojení saúdskoarabské vlády do atentátů se spekulovalo už krátce po 11. září 2001, když vyšlo najevo, že 15 z 19 útočníků bylo ze Saúdské Arábie. Tehdejší vůdce teroristické organizace Al-Káida Usáma bin Ládin rovněž pocházel z prominentní rodiny z této země.

Saúdskoarabská vláda dlouhodobě odmítá, že by se na atentátech podílela. Velvyslanectví Saúdské Arábie ve Washingtonu ve středu uvedlo, že odtajnění dokumentů plně podporuje a že jakákoliv podobná obvinění vůči této blízkovýchodní zemi jsou „kategoricky chybná”.

Spojené státy v souvislosti s atentáty vyšetřovaly několik saúdskoarabských diplomatů a další osoby s napojením na tamní vládu, kteří znali únosce poté, co přicestovali do USA. Komise zabývající se útoky nicméně nenašla „žádné důkazy, že by saúdskoarabská vláda jako instituce nebo vysoce postavení saúdskoarabští činitelé jako jednotlivci finančně podporovali” útoky.