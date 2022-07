V Mexiku u amerických hranic otevřeli první potratovou kliniku

"Kromě toho, že se držíme rozhodnutí (mexického) nejvyššího soudu, se domnívám, že každá žena by měla mít právo přerušit těhotenství a nebýt za to trestána," řekl EFE Alfonso Gerardo Carrera s odkazem na verdikt mexického nejvyššího soudu z loňského září, že trestat za potraty je neústavní. Dodal, že očekává, že kromě Mexičanek budou na kliniku jezdit i Američanky. Klinika totiž leží jen asi 10 kilometrů od Tijuany, hraničního přechodu, na jehož druhé straně je americké San Diego. Od jejího otevření se podle Carrery u nich registrovaly ženy většinou starší 26 let, z nichž asi 80 procent už má děti a jsou katoličky