V Istanbulu zatkli izraelský pár kvůli fotkám, hrozí jim obvinění ze špionáže

„Zatím nebyli obviněni a děláme vše pro to, aby takové obvinění nebylo podáno. Snažíme se, aby se co nejdříve mohli vrátit do Izraele,” řekl izraelský právník zadrženého páru. Turecký advokát izraelského páru navštívil i jejich místního průvodce, který byl rovněž zadržen policií. Průvodce uvedl, že turisty žádal, aby prezidentský palác nefotili, protože je to nebezpečné. Oni ho ale neposlechli.