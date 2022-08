USA přesouvají letadla a lodě k Tchaj-wanu, očekává se návštěva Pelosiové

Pelosiová by mohla přijet na Tchaj-wan v úterý večer, píše server

Pelosiová by mohla přijet na Tchaj-wan v úterý večer, píše server

Americká armáda byla původně razantně proti tomu, aby předsedkyně sněmovny Tchaj-wan navštívila, ale nyní se zdá, že vytváří nárazníkovou zónu pro její letadlo pro případ, že by se rozhodla kontroverzní zastávku uskutečnit, píše server Nikkei Asia.

K americkým námořním prostředkům v regionu patří letadlová loď USS Ronald Reagan, která se po návštěvě Singapuru minulý týden vrátila do Jihočínského moře, vrtulníková výsadková loď USS Tripoli, která se nachází poblíž Okinawy, a vrtulníková výsadková loď USS America, která je předsunutá v japonském Sasebu.

Hlouběji v Tichomoří se nachází letadlová loď USS Abraham Lincoln, vrtulníková výsadková loď USS Essex a 36 dalších válečných lodí a tři ponorky nacházejí na Havaji, kde se účastní cvičení Rim of the Pacific (RIMPAC), které skončí ve čtvrtek.

„Pokud Pelosiová navštíví tchajwanskou prezidentku v její kanceláři, bude to velmi provokativní. Dalšími možnostmi by mohlo být de facto velvyslanectví USA v Tchaj-peji nebo parlament,” vysvětlil.

Pokud Pelosiová skutečně na Tchaj-wan zaletí, stane se nejvyšší americkou zástupkyní, která ostrov navštívila od roku 1997, kdy stejnou cestu uskutečnil Newt Gingrich, jenž zastával stejnou funkci. Dá se však očekávat, že by na Tchaj-wanu vystoupila pouze na neoficiální bázi, nikoli tedy z pozice své funkce. To by bylo v souladu s „politikou jedné Číny”, kterou USA zastávají.