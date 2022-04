Ukrajinští lékaři v Polsku bez průtahů

Poté, co skoro tři miliony Ukrajinců uprchly před ruskou agresí do Polska a asi dva miliony z nich tam zůstaly, se situace ve zdravotnictví výrazně zkomplikovala.

Česko je naopak striktní a zmírnění podmínek odmítlo. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by to nebylo fér vůči ostatním lékařům a mohlo by to znehodnotit pozici českých lékařů v zahraničí.