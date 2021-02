UFO a Oblast 51: Skrývá záhadná zóna tajemství původu mimozemšťanů?

Oficiálně jde o základnu letectva. Vojáci zde prý pracují na vývoji špionážních letadel a dalších strojů využitelných v boji – proto byla vždy vyjádření k Oblasti 51 opatrná a oficiálně toto místo až do roku 1994 vůbec neexistovalo, což dalo ovšem vzniknout mnoha konspiračním teoriím.

Americké aerolinky rekrutují posádku na lety do přísně utajované Oblasti 51

Mezi novější svědectví pak patří například to z července 1996. Muž jménem Victor tehdy v pořadu rádia Coast to Coast AM prohlásil, že vlastní videonahrávku výslechu mimozemšťana, kterou zkopíroval a propašoval z Oblasti 51.