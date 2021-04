U vakcíny od Pfizeru může být potřeba po půl roce třetí dávka

Z klinických testů plyne, že vakcína od Pfizeru/BioNTechu chrání před propuknutím symptomatického covidu-19 s pětadevadesátiprocentní účinností šest měsíců po podání druhé dávky. V praxi je to podobné.

Není ale jasné, jak to bude poté, na to ještě chybějí data. Očkovací kampaně začaly až na konci loňského roku, a tak není jasné, jak dlouhou ochranu vakcína poskytuje, uvedl list The Daily Mail.