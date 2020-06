Trump si nepadl do noty s Mayovou a s Merkelovou

„Mayová je političkou, která říká, co má. A není toho málo,“ jmenoval Bolton jako příklad bývalou britskou premiérku. Podle něj jde o osobní styl, „který se ani zdaleka neblíží Trumpovu“. Zmínil i německou kancléřku Angelu Merkelovou, která si s Trumpem také nepadla do noty. „Nejsou to podstatné neshody, ale otázky osobností,“ míní Bolton.

Bolton minulý týden v úterý vydal knihu The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu). Kniha Trumpa líčí v nelichotivém světle a Bílý dům se publikaci snažil soudně zastavit, ale neuspěl. Bolton v knize například tvrdí, že Trump spojoval veškerá svá zahraničněpolitická rozhodnutí se snahou o znovuzvolení, které je pro něj důležitější než prosperita Spojených států.