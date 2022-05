Trump se po školním masakru v Texasu smutkem nezdržoval, ihned zaútočil na Bidena

O přísnějších zákonech se nezmínil. Místo toho vyzval, aby se školy oplotily, vybavily detektory kovů a střežili je policisté, aby do nich nikdo nemohl vstoupit bez povolení.

Přitom nejde o peníze: „Když mohly USA poslat na Ukrajinu 40 miliard dolarů, měly by být také schopny udělat vše pro to, aby jejich děti byly doma v bezpečí,“ požadoval Trump za jásotu publika.

„Dav však zřejmě nebyl tak velký, jak se očekávalo. Hala se zaplnila nanejvýš do poloviny,“ poznamenala televize ABC.

„Republikáni nikdy nevidí problém v držení zbraní, ale vždy v něčem jiném. Duševní nemoci, videohry, neúplné rodiny, nechození do kostela. To vše zaznělo na konferenci NRA,“ poznamenal list The Boston Globe.