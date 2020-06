Trump se má na pozoru před knihami

Podle BBC se kniha objeví v knihkupectvích 28. července pod názvem Too Much And Never Enough: How My Family Created the World‘s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy ne dost. Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa). Autorka je dcerou Freda Trumpa, prezidentova zesnulého bratra.