Trosečnice z Nového Zélandu přežila na moři díky lízátkům

Původně Kushila Steinová pomáhala jednomu Britovi, uvedeném v médiích jen křestním jménem Mike, přepravit asi desetimetrovou jachtu z jihu Turecka do Atén. Během této plavby se v pátek rozhodla "protáhnout si nohy", a tak se ve člunu vypravila na ostrov Folegandros. Při zpáteční cestě z ostrova na jachtu ale přišla o jedno veslo a silný vítr ji zavál na širé moře.

To, že se pohřešuje, ohlásil majitel plachetnice řeckých úřadům v sobotu ráno. Do pátrání se zapojilo šest plavidel, vrtulník i podmořský dron.

Záchranáři nakonec trosečnici našli na půl cestě mezi Folegandrosem a Krétou a přepravili dehydrovanou Novozélanďanku do nemocnice. "Pořád mám jedno lízátko, které mi zbylo pro tebe, mami," vzkázala matce podle webu deníku The New Zealand Herald.