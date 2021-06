Tropická bouře Claudette pustošila pobřeží Mexického zálivu v USA

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) oznámilo, že Claudette se zformovala natolik, že může být označena za bouři. Stalo se tak poté, co se v noci na sobotu její centrum přesunulo nad pevninu jihozápadně od New Orleansu.

Od té doby bouře postupuje směrem na severovýchod, v nárazech dosahuje rychlosti 72 kilometrů za hodinu. Meteorologové upozorňují, že místy může napršet až 38 centimetrů. Intenzita bouře by se podle predikcí měla snížit na tropickou níži a v pondělí by její zbytky měly dorazit do Severní Karolíny. Hned následující den by ale měla opět zesílit na bouři.