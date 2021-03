Trochu mě brněla ruka, řekl Putin k očkování. Kolektivní imunitu Rusů čeká do konce léta

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli v televizním rozhovoru uvedl, že bude možné hovořit o rozsáhlém uvolnění opatření proti šíření koronaviru v zemi, až si Rusové vytvoří kolektivní imunitu. To očekává do konce léta, informovala agentura Interfax. Podle serveru Kommersant šéf Kremlu rovněž pohovořil o svých pocitech poté, co mu zdravotníci aplikovali první dávku vakcíny proti covidu-19. Neměl prý teplotu, ale bolelo ho místo vpichu na levé ruce.