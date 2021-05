Tisíce Poláků dávají církvi sbohem

Hlavně pro mladou a střední generaci Poláků je katolická církev stále menší morální autoritou. Téměř polovina z nich po společenské změně v roce 1989 přestala úplně chodit do kostela a tisíce, především v uplynulých dvou letech, z církve vystoupily – rozhodly se pro apostázi.

Stalo se tak po provalení pedofilních afér mnoha polských kněží, neustálém zasahování kléru do státní politiky a jeho rozhodujícího vlivu na nedávný úplný zákaz interrupcí v Polsku, který zapůsobil na odcházející z církve jako spouštěcí mechanismus.

„Čekala mě spousta vyřizování včetně potvrzení z farnosti, kde mě pokřtili, ale nevěděl jsem, která přesně to byla. Chodil jsem od jedné ke druhé, všude se ke mně chovali přátelsky, ale jen do chvíle, kdy jsem prozradil důvod návštěvy. Vraťte se za týden, dva, přineste písemné zdůvodnění, proč chcete vystoupit, a pak uvidíme, zněly odpovědi,“ přiblížil Szcepan.

„Štvalo mě, co všechno má klér na svědomí, jak se v poslední době všechno ještě zhoršilo. V odůvodnění jsem uvedla, že mám už dost zasahování do mého života, každodenního ponižování a nechci mít s nimi už nic společného,“ svěřila se Agata.

Dellfina přestala chodit do kostela ještě jako žákyně základní školy. Apostázi chtěla uskutečnit už před třemi lety, ale měla obavy.

Grzegorz řekl sbohem před čtyřmi měsíci, ale ve skutečnosti v ní byl jen formálně. „Rodiče mě dali pokřtít a to bylo všechno. Nechodili do kostela a ani já ne. Byl jsem jen součástí statistik, což jsem si uvědomoval hlavně ve chvíli, kdy se kněží nebo biskupové někde chlubili, že 98 procent Poláků jsou katolíci, že jsme čistě katolická společnost se vším všudy, a tak to i zůstane. Takových jako já je však řada, jen se o tom u nás příliš nemluví,“ řekl.