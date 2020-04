Svět se pere o respirátory. Česko dostalo od Evropské komise přes prsty

Ve Francii už se pro to vžil výraz "válka masek" a v pátek v zatím nejtvrdším odsouzení těchto praktik použili Němci výraz "moderní pirátství" v souvislosti s tím, že USA zabavily v tranzitu na letišti v Bangkoku zásilku dvou set tisíc respirátorů určených do Berlína. Místo toho byla přesměrována do USA.