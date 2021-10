Stín Pandora Papers dopadá i na britskou vládu

Podle zveřejněných dokumentů se Amersi podílel na několika kontroverzních smlouvách švédské telekomunikační společnosti Telia. Dle zjištění BBC Panorama byl v roce 2010 Amersi zapojen do platby 220 milionů dolarů offshorové společnosti, kterou tajně vlastnila dcera tehdejšího uzbeckého prezidenta Islama Karimova. Americké úřady platbu popsaly jako „220milionový úplatek”. Firma Telia později dostala ve Spojených státech pokutu 965 milionů dolarů.

Amersi jakékoliv provinění odmítá. Jeho právníci v reakci uvedli, že obvinění z „vědomého” napomáhání korupci jsou lživá. Podle právníků citovaných listem The Guardian Amersi na projektu pracoval pouze šest týdnů, spoléhal na náležitý přístup svých předchůdců a „neměl žádný důvod” se domnívat, že by mohlo jít o úplatek.

„O celé záležitosti jsem se dozvěděl dnes (v pondělí, pozn. red.). Vše, co k tomu mohu říct, je, že všechny dary jsou běžným způsobem prověřeny v souladu s pravidly stanovenými za labouristické vlády. Kontrolujeme je celou dobu,” uvedl britský premiér Johnson během své dnešní návštěvy Manchesteru.

Podle Blairových na tomto způsobu prodeje trval původní majitel, píše BBC. Podle listu The Independent neexistují důkazy, že by se bývalý premiér cíleně vyhýbal zaplacení daní, ani že by transakce byla nelegální.