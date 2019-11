Slovensko chce kvůli brexitu nazpět zlato z Británie

Důvodem je podle Fica hrozící finanční krize a nestabilita způsobená brexitem. „Navíc míra zhodnocení je v britské bance velmi nízká. Roční je na úrovni 0,2 až 0,4 procenta. To je nic, to nemá absolutně význam,“ řekl.

Avizoval také, že slovenský parlament se příští týden mimořádně sejde a přijme usnesení o krocích, které by měla učinit Národní banka Slovenska, aby se zlato vrátilo na Slovensko.

Britský statistický úřad (ONS) mezitím informoval, že čistá migrace ze zemí Evropské unie do Británie je nejnižší za posledních 16 let – dosáhla jen počtu 48 000 lidí. Čistá migrace je rozdíl mezi počtem cizinců, kteří do země nově přišli, a těmi, kteří zemi opustili.