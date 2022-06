Sasko bude u hranic s Českem ve velkém lovit divočáky. Kvůli šířícímu se moru

„Bez snížení počtu divokých prasat nedostaneme mor pod kontrolu. Infekce by tak dál ohrožovala zemědělské chovy prasat, proto musíme přikročit k tvrdým opatřením," řekla Köppingová k začínajícímu intenzivnímu lovu.

Saské ministerstvo sociálních věcí na něj do jara nadcházejícího roku uvolnilo 1,5 milionu eur (37 milionů Kč). Peníze myslivecké spolky využijí ke stavbě posedů, nákupu pastí a organizaci lovů.

V plánu je v okresech Zhořelec (Görlitz), který sousedí s Českem a Polskem, a Budyšín (Bautzen), se kterým Česko rovněž sdílí hranici, provést do nadcházejícího jara až 60 honů. Čtyřicítka z těchto honů bude rozsáhlá, počítá se u nich s takzvanou naháňkou, kdy asi 50 lovcům bude zvěř nahánět asi dvacítka honců s loveckými psy.

Zemský svaz myslivců kvůli tomu hledá nejen lovce, ale i dobrovolníky, kteří s hony sice nemají žádné zkušenosti, ale chtěli by pomoci jako honci. Hlásit se mohou přes portál, který se věnuje tažení Saska proti africkému moru prasat.

Kolik přesně divokých prasat v Sasku žije, svaz myslivců neví. Uvádí ale, že se zvěř velmi rychle množí, což usnadňuje šíření moru. Svaz rovněž uvedl, že se chce zaměřit na chytání divočáků do síťových pastí, které si kvůli tomu zakoupil ve Spojených státech.

„Je velká šance odchytit celé stádo. Do obvyklých kovových pastí se většinou z jednoho stáda chytnou jedno, dvě či tři divoká prasata. Zbytek zůstane venku a dělá rámus, navíc se z této zkušenosti poučí," vysvětlil Bernstein. Ke stávajícím pastím se tak prasata postupně stávají obezřetnější, což jejich odchyt komplikuje.

Nynější infekce se do Německa dostala v září 2020, kdy se první případ potvrdil v Braniborsku. Mor se pak rozšířil také do sousedních německých spolkových zemí Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska. V Sasku bylo prozatím do října 2020 potvrzeno 1396 případů AMP, z nichž naprostá většina byla zjištěna v okrese Zhořelec.