Rozhořčený řecký premiér chce trestat odmítače migrantů včetně Česka

Řecký premiér to prohlásil poté, kdy Atény navštívili představitelé Evropské unie s cílem zastavit vlnu běženců přicházejících z Turecka do přeplněných táborů na řeckých ostrovech v Egejském moři.

„Pobuřuje mě to. Je to akt pokrytectví,“ pokračoval Mitsotakis. „Nemůžete využívat výhody a nepřijímat tisíc nebo dva tisíce utečenců jako součást řízení této záležitosti v EU,“ dodal. V posledních týdnech, před příchodem chladných měsíců, vyvrcholila vlna migrantů z Turecka do Řecka. Na řeckých ostrovech Lesbos a Samos, které leží nejblíž Turecku a na nichž se nacházejí největší tábory, nastala krizová situace.