Respirátory v Rakousku už jen ve Vídni. Itálie ruší covidové pasy

Při cestách do Itálie se od středy turisté nemusejí prokazovat evropským covidovým certifikátem. Podle listu La Repubblica ministerstvo zdravotnictví totiž neprodloužilo nařízení, které platilo do konce května.

Turisté tak mohou do země vstoupit bez omezení, jen do poloviny června na dálkových spojích musí nosit respirátory. Úřad pro civilní letectví ENAC upozornil, že se to týká také příletů do Itálie a odletů z ní. La Repubblica předpokládá, že vláda toto opatření neprodlouží, protože potřebuje oživit cestovní ruch.