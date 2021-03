Rakousko vyhlíží konec restrikcí

Harmonogram například počítá s tím, že už od poloviny března by byly povoleny sportovní aktivity ve školách. Od 27. března by se měly otevřít zahrádky restaurací a v dubnu by hosté mohli přicházet i do vnitřních prostor gastronomických podniků. Opatrnější má být postup při otevírání kulturních zařízení, to by mělo přijít v dubnu, případně až v květnu.