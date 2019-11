Raketové silo je v USA jen za devět milionů

Vlastník sila Rick Ellis řekl místnímu deníku The Arizona Daily Star, že nemovitost prodává proto, že je „znuděn“. On sám prý silo koupil se záměrem proměnit ho v komerční středisko na uskladnění dat, protože bunkr je mimo jiné chráněn před elektromagnetickými pulzy, které mohou poškodit elektroniku. Vše podle něj ztroskotalo na ekonomické krizi.

Jen v okolí arizonského Tucsonu je 18 vyřazených sil pro jaderné rakety, které se používaly od roku 1963 do 80. let. Titany, které tam byly umístěny, nesly jadernou hlavici o výbušné síle devět megatun, což odpovídá ničivosti šesti set jaderných bomb Little Boy (Chlapeček). Tak se jmenovala jaderná puma, která byla v srpnu 1945 svržena na Hirošimu.