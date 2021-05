Původ koronaviru. Biden tlačí na americké tajné služby, aby zostřily vyšetřování

„Nyní jsem požádal zpravodajskou komunitu, aby znásobila své úsilí při shromažďování a analýze informací, které by nás mohly přiblížit definitivnímu závěru,” uvedl ve čtvrtek Biden. „K dnešnímu dni se zpravodajská komunita Spojených států 'sjednotila okolo dvou pravděpodobných scénářů', ale nedospěla v této věci k definitivnímu závěru,” citoval prezident ze svých informací. Informoval o tom deník The Guardian.

Právě v Číně byly virus SARS-CoV-2 a nemoc covid-19 poprvé zachyceny, a to na konci roku 2019. Počátky pandemie v Číně vyšetřovali experti Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří uvedli, že je pravděpodobně přírodního původu. Variantu, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře, označili za vysoce nepravděpodobnou, WHO si nicméně stěžovala, že Peking neposkytl jejím odborníkům přístup ke kompletním datům.